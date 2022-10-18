Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче своей команды в Кубке России с «Крыльями Советов». Игра состоится в четверг, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.
«В каждом турнире есть свои цели и задачи. Сейчас дела в Кубке у нас идут не так хорошо, как в чемпионате, поэтому будем готовиться. У нас есть задача — побеждать в каждом матче, и следующая игра — не исключение.
«Зенит» проиграл два матча в Кубке из-за недонастроя? Не думаю, что дело только в мотивации. И тот и другой матч мы могли выиграть, но в обоих встречах в концовке сыграли абсолютно не так, как следовало. Поэтому и получили то, что имеем. Нужно делать выводы. Тем не менее, я не думаю, что мы плохо играли, но тех моментов, что мы создавали, оказалось недостаточно. Нужно готовиться, нужно создавать моменты, стараться их реализовывать и делать всё для победы.
Месяц назад «Крылья» играли с нами в открытый футбол? Не думаю, что это был открытый атакующий футбол — по крайней мере, в начале матча самарцы вышли в три центральных защитника, оборонялись в пятёрке, причём достаточно глубоко, и ждали моментов в контратаках. В принципе, они и забили с контратаки — после атаки, в которой мы ошиблись. В первом тайме также вся опасность, которая возникала, исходила из контратак. Как и любая другая команда, они для проведения быстрых атак ждут наших ошибок, и когда мы ошибаемся, позволяя сопернику проводить быстрые атаки, мы получаем проблемы у наших ворот», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 18 октября 2022
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
15:13
-
14:58
-
14:52
-
14:51
-
14:36
-
14:28
-
14:10
-
14:09
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:44
-
13:44
-
13:30
-
13:29
-
13:26
-
13:23
-
13:17
-
13:09
-
12:51
-
12:44
-
12:38
-
12:38
-
12:37
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:31
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:13