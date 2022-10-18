Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче своей команды в Кубке России с «Крыльями Советов». Игра состоится в четверг, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

«В каждом турнире есть свои цели и задачи. Сейчас дела в Кубке у нас идут не так хорошо, как в чемпионате, поэтому будем готовиться. У нас есть задача — побеждать в каждом матче, и следующая игра — не исключение.

«Зенит» проиграл два матча в Кубке из-за недонастроя? Не думаю, что дело только в мотивации. И тот и другой матч мы могли выиграть, но в обоих встречах в концовке сыграли абсолютно не так, как следовало. Поэтому и получили то, что имеем. Нужно делать выводы. Тем не менее, я не думаю, что мы плохо играли, но тех моментов, что мы создавали, оказалось недостаточно. Нужно готовиться, нужно создавать моменты, стараться их реализовывать и делать всё для победы.

Месяц назад «Крылья» играли с нами в открытый футбол? Не думаю, что это был открытый атакующий футбол — по крайней мере, в начале матча самарцы вышли в три центральных защитника, оборонялись в пятёрке, причём достаточно глубоко, и ждали моментов в контратаках. В принципе, они и забили с контратаки — после атаки, в которой мы ошиблись. В первом тайме также вся опасность, которая возникала, исходила из контратак. Как и любая другая команда, они для проведения быстрых атак ждут наших ошибок, и когда мы ошибаемся, позволяя сопернику проводить быстрые атаки, мы получаем проблемы у наших ворот», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».