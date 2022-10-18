Луис Энрике может вернуться в «Барселону» в случае провала Хави

Действующий главный тренер сборной Испании Луис Энрике, который покинет пост после чемпионата мира в Катаре, может вернуться в «Барселону». Специалист рассматривается в качестве замены Хави на случай, если последний не справится со своими обязанностями. Об этом сообщает El Nacional.

52-летний Энрике тренировал «Барселону» с 2014 по 2017 год. Под его руководством «Барселона» выиграла 10 трофеев, включая последнюю в своей истории Лигу чемпионов в 2015-м. С июля 2018-го Энрике (с перерывами) тренирует сборную Испании и уже заявил, что покинет свой пост после чемпионата мира.

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