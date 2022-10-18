Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике может вернуться в «Барселону» в случае провала Хави

Луис Энрике может вернуться в «Барселону» в случае провала Хави
Комментарии

Действующий главный тренер сборной Испании Луис Энрике, который покинет пост после чемпионата мира в Катаре, может вернуться в «Барселону». Специалист рассматривается в качестве замены Хави на случай, если последний не справится со своими обязанностями. Об этом сообщает El Nacional.

52-летний Энрике тренировал «Барселону» с 2014 по 2017 год. Под его руководством «Барселона» выиграла 10 трофеев, включая последнюю в своей истории Лигу чемпионов в 2015-м. С июля 2018-го Энрике (с перерывами) тренирует сборную Испании и уже заявил, что покинет свой пост после чемпионата мира.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Манчестер Сити» заинтересован в подписании Ансу Фати из «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022