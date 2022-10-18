Семак ответил на вопрос о ротации состава «Зенита» в предстоящем матче Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о ротации состава в предстоящем матче Кубка России с «Крыльями Советов». Игра состоится в четверг, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

«Будет ли ротация в Кубке менее серьёзной из-за неудачных результатов? Посмотрим. Во-первых, мы играем дома. Во-вторых, у нас три дня между матчами, в отличие от того цикла, когда мы играли в более плотном графике и у нас не было другой возможности. Сейчас такая возможность у нас есть, и мы посмотрим на состояние ребят, которые играют больше, тех, кто играет меньше, и сделаем выводы. Непосредственно перед матчем, скорее всего, завтра, мы поймём, кто готов сыграть, и решим, какой будет состав», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».