Семак оценил турнирное положение «Зенита» в Кубке России после двух поражений
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил турнирное положение сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше Кубка России. Напомним, «Зенит» занимает в турнирной таблице своей группы третье место, набрав три очка за три матча. Возглавляет квартет «Спартак» (девять очков), на второй строчке – «Крылья Советов» (шесть очков).
«Достаточно сложная ситуация, но всё в наших руках. Наша главная задача — пройти дальше и делать всё для победы, а очки будем считать потом. Думаю, что мы заслужим, то и получим», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».
В ближайшем матче «Зенит» встретится с «Крыльями Советов». Игра состоится в четверг, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.
Комментарии
- 18 октября 2022
-
16:57
-
16:46
-
16:45
-
16:40
-
16:36
-
16:26
-
16:24
-
16:16
-
16:14
-
16:12
-
16:00
-
15:46
-
15:45
-
15:43
-
15:40
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
15:13
-
14:58
-
14:52
-
14:51
-
14:36
-
14:28
-
14:10
-
14:09
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:44
-
13:44
-
13:30
-
13:29
-
13:26
-
13:23
Партнерский контент