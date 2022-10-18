Семак оценил турнирное положение «Зенита» в Кубке России после двух поражений

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил турнирное положение сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше Кубка России. Напомним, «Зенит» занимает в турнирной таблице своей группы третье место, набрав три очка за три матча. Возглавляет квартет «Спартак» (девять очков), на второй строчке – «Крылья Советов» (шесть очков).

«Достаточно сложная ситуация, но всё в наших руках. Наша главная задача — пройти дальше и делать всё для победы, а очки будем считать потом. Думаю, что мы заслужим, то и получим», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

В ближайшем матче «Зенит» встретится с «Крыльями Советов». Игра состоится в четверг, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.