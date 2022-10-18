Хаджи: пусть Салихова займётся женским футболом. Люди шалеют от денег, хочется чего-то ещё

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на слова Заремы Салиховой в адрес тренера ЦСКА Владимира Федотова. Ранее Салихова заявила, что Федотов разговаривает «как конюх».

«Если слова Заремы — это оскорбление, то пусть Федотов подаёт в суд. Зарема продолжает говорить, потому что до этого, когда она ругала всех подряд и федерации в том числе, ей ничего не было. Я говорил ранее, что если она хочет заняться футболом, то пусть займётся женским, а после уже пусть идёт в большой. Зареме хочется быть в какой-то хронике: светской, спортивной, научной или где-то ещё, чтобы можно было посветиться. Люди шалеют от денег, им хочется чего-то ещё.

С другой стороны, не одобряю такие слова Федотова. Ты же вроде спокойный мужик. Ну попрыгал этот — ничего страшного. Будь попроще, это же эмоции. Всякое бывает у тренеров, особенно у молодых. Зачем надо было оскорблять? Это некрасиво», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.