Карим Бензема: я закончу игровую карьеру в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признался, что завершит карьеру в испанской команде.
«Я закончу карьеру в «Реале». Нет никаких других вариантов», — приводит слова Бензема Onda Cero.
В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. Многие из его забитых мячей по ходу стадии плей-офф имели ключевое значение и помогли команде выйти в финал турнира.
В составе мадридского «Реала» Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль». В начале текущего сезона Бензема стал обладателем Суперкубка Европы, когда в матче за этот трофей «Реал» оказался сильнее немецкого «Айнтрахта».
Гол Бензема в ворота «Барселоны»:
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