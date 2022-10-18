«Динамо» выпустило креативный проморолик к матчу с «Ростовом» в Кубке России

Московское «Динамо» креативно анонсировало матч 4-го тура Кубка России с «Ростовом».

Пресс-служба бело-голубых опубликовала ролик в стиле старых восьмибитных игровых консолей. Вместо названия известной приставки SEGA написано «ZAXA» (отсылка к Арсену Захаряну). В видео также упоминаются другие футболисты «Динамо», и даже Александр Овечкин, который успел провести один выставочный матч за москвичей. Кроме того, упоминается и Сергей Карасёв, у которого на ролике проблемы с жёлтыми и красными карточками.

Права на видео принадлежат РФС. Ролик опубликован в официальном сообществе «Динамо» во «ВКонтакте»

Напомним, матч 4-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» — «Ростов» состоится сегодня, 18 октября, в Москве. Стартовый свисток — в 20:30 мск.