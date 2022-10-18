Созин: Абаскаль и тренеры «Спартака» прыгали перед ЦСКА, как стадо. Это их надо наказывать
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Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о поведении тренерского штаба московского «Спартака» во время матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с ЦСКА (2:2).
«Абаскаль и скамейка «Спартака» провоцировала ЦСКА, вели себя как стадо. Федотов ещё мягко сказал. Проблемы фэйр-плей, о которых говорит Абаскаль, – это детский лепет. Это дерби, надо было мяч выбивать, а не претензии высказывать.
«Спартак» играл безобразно в первом тайме, вот отсюда и эти эмоции. Федотов сдерживался, хотя слова про клоунов звучат некрасиво – это вообще самая сложная профессия в цирке. Но в целом если тут кого и наказывать, то это тренеров «Спартака», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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