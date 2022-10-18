Брейдо: Абаскаль прибежал к скамейке ЦСКА и был послан. Какой ещё мог быть ответ Федотова?

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался в личных соцсетях по поводу конфликта главного тренера армейцев Владимира Федотова с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Напомним, Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью и назвал испанца клоуном. На послематчевой пресс-конференции Федотов сказал про Абаскаля: «Он на меня бросился? Не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало. Я его не понял».

«Честно говоря, с таким уровнем истерии не приходилось сталкиваться, пожалуй, никогда. Вы только представьте: главный тренер буквально «заказывается» и планомерно уже третьи сутки разными способами «полоскается» через разные телеграм-каналы, через замглавреда одного из крупнейших изданий. Вначале делался акцент на «фэйр-плей», но когда футбольная общественность не приняла аргументацию и всё так же вопрос задавался самому Роману Зобнину, фокус был переключён на нашего главного тренера.

И, удивительно, нашлась запись с матом! На футбольном поле, во время дерби. Когда на тебя летит и машет руками тренер соперника. Вчера мы смеялись над постом Максима Алланазарова, что Федотов раньше провоцировал Тедеско (!), теперь переключился на Абаскаля. Сегодня пришлось поменять стратегию. Да, Владимир Валентинович отправляет домой прибежавшего в перерыве Абаскаля. Фантастика, тренер прибежал в перерыве к чужой скамейке с очевидными провокациями и был послан. А какой ещё мог быть ответ? И на записи видно, как резервный судья обращается к Владимиру Валентиновичу: «Не ведитесь, не ведитесь!»

Если «Спартак» хочет в КДК, то давайте откроем статью 100 и первые два пункта Дисциплинарного регламента РФС: «Провокационные действия». Будем последовательны и рассмотрим видео, где очевидно читается по губам «fuck off» в словах Зобнина Гаичу. У нас нет никакого желания копаться в этом — для дерби эмоции естественны. Но нас сильно беспокоит то, что случилось после матча, и мы уж молчим про «непричастные к клубу» комментарии про «конюха» и «Сочи» в исполнении Заремы Салиховой. Эта целенаправленная кампания к футболу и принципам этики отношения не имеет», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.