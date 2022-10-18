«Химки» выйдут на матч с «Локомотивом» в ретроформе

Сегодня «Химки» выйдут на построение перед матчем 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Локомотива» в ретроформе.

Эта акция приурочена к памятной дате в истории подмосковного клуба. 19 октября 1996 года на финальном турнире в Ульяновске красно-чёрные стали чемпионами России среди любительских клубов и получили право на выход в Третью лигу. Через несколько месяцев — 30 января 1997 года — было подписано постановление о создании профессионального футбольного клуба. Именно этот день считается днём рождения клуба.

Напомним, что «Химки» дважды играли в финале Кубка России. В 2005 году подмосковные футболисты уступили ЦСКА, а в 2020 году – «Зениту», оба матча завершились со счётом 0:1.