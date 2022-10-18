Игрок «Ахмата» вспомнил, как получил дисквалификацию за драку с футболистами

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, как получил санкцию в виде восьми матчей дисквалификации за драку в игре молодёжного первенства с «Локомотивом».

«Шла обычная игра. Не было ничего такого, чтобы завелись обе команды. Сейчас понимаю: это всё из-за возраста. Молодые, эмоции… Конечно, переосмыслив эту ситуацию, сейчас думаешь, почему тогда так произошло. Нас заслуженно поругало руководство клуба. Получил, конечно, и от отца. Поверьте, когда получаешь выговор от старших – это более сурово, чем футбольные санкции», — цитирует Садулаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Садулаев в 11 матчах Российской Премьер-Лиги забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 700 тыс.