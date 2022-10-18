Масалитин — о словах Салиховой: на месте Федотова просто улыбнулся бы и сказал спасибо

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на высказывания Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. После пренебрежительных слов Федотова в отношении наставника красно-белых Гильермо Абаскаля Салихова отметила, что выбить «Сочи» из человека невозможно, а также сравнила специалиста с конюхом.



«Эти все высказывания – пускай между собой там разбираются. Руководители не могут до такой степени опускаться, они остаются руководителями и высказывают друг другу, причём наедине, – кто о чём думает. А выносить это в пространство – это удел слабых. Наверное, Зарема имеет право высказываться, хочет высказаться. Есть возможность – будет так делать.



Я бы не обращал внимания на все высказывания, а просто бы улыбнулся. В следующей игре встретимся и посмотрим. Всё это вокруг футбола, но всё решается на футбольном поле. Команды показали хорошую игру, добились приемлемых результатов. Всё закончилось. Видимо, какие-то обиды остались, раз выносится это», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.