Эдди Хау раскритиковал Клоппа за слова о финансовых возможностях «Ньюкасла»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о финансовых возможностях «сорок».



«Кажется, это момент, когда я должен вступиться за свой клуб. В интервью Дэн Эшуорт (спортивный директор «Ньюкасла». — Прим. «Чемпионата») сказал, что для наших долгосрочных целей нет потолка. Вероятно, Клопп неверно истолковал эти слова. У нас огромные планы и цели. Реальность такова, что мы работаем в пределах рамок. Есть финансовый фэйр-плей, мы по-прежнему работаем на базе, которую реконструируют. У нас нет той жизни, о которой говорят все вокруг. Если знать правду, то сразу станет ясно, что мы существуем в иной реальности.



После покупки клуба всё пошло совсем иным путём. О нас постоянно говорят, но мы делаем всё иначе. Мы не бросаемся деньгами, хотя сначала люди думали, что мы будем это делать. Наша зарплатная ведомость находится под жёстким контролем. Мы пытаемся выстроить стабильную и контролируемую систему. До того состояния, в котором мы хотели бы находиться, предстоит пройти ещё долгий путь.



Мы потратились на игроков, но это не безумная сумма для АПЛ. Стоит осторожнее давать комментарии и делиться мнениями», – приводит слова Хау Daily Mail.

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