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Александр Мостовой: Зарема Салихова — это вообще кто? Чего её слушать?

Александр Мостовой: Зарема Салихова — это вообще кто? Чего её слушать?
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, об итогах дерби с ЦСКА.

«Не хватало ещё высказываний Заремы. Зарема Салихова — это вообще кто? Кто это? Это хорошо, что есть Федун. Но чего её слушать? Понятно, что когда ты 15 лет крутишься в футбольном обществе, то ты будешь что-то понимать и порой говорить правильные вещи.

Другое дело, что зачем это слушать? Я не обращаю внимания на её высказывания, и, надеюсь, потихоньку многие тоже не будут обращать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Московское дерби завершилось со счётом 2:2. После игры главные тренеры команд Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов вступили в словесную перепалку.

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