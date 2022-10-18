«Вернул «Реал» на победный путь». Каррера — о «Золотом мяче» Бензема

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал вручение «Золотого мяча» форварду «Реала» Кариму Бензема. Церемония состоялась вчера, 17 октября.



«Бензема заслужил награду. Он был лучшим игроком на протяжении многих лет: забивает голы, помогает команде и технически очень силён. Карим — лидер, который вернул «Реал» на победный путь», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



В составе мадридского «Реала» Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль» со счётом 1:0. В начале текущего сезона Бензема стал обладателем Суперкубка Европы, когда в матче за этот трофей «Реал» оказался сильнее немецкого «Айнтрахта».

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