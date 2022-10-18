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«Вернул «Реал» на победный путь». Каррера — о «Золотом мяче» Бензема

«Вернул «Реал» на победный путь». Каррера — о «Золотом мяче» Бензема
Карим Бензема
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал вручение «Золотого мяча» форварду «Реала» Кариму Бензема. Церемония состоялась вчера, 17 октября.

«Бензема заслужил награду. Он был лучшим игроком на протяжении многих лет: забивает голы, помогает команде и технически очень силён. Карим — лидер, который вернул «Реал» на победный путь», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В составе мадридского «Реала» Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль» со счётом 1:0. В начале текущего сезона Бензема стал обладателем Суперкубка Европы, когда в матче за этот трофей «Реал» оказался сильнее немецкого «Айнтрахта».

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