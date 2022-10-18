Болельщики «Ливерпуля» напали на автобус с игроками «Сити» после матча АПЛ

Автобус с игроками «Манчестер Сити» подвергся нападению после матча английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:1), сообщает Sky Sports.



Отмечается, что в автобус с игроками «горожан» были брошены различные предметы, один из которых разбил лобовое стекло. В «Сити» недовольны повторившейся ситуацией. В 2018 году их автобус также пострадал из-за нападения фанатов «Ливерпуля», это случилось перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.



Во время прошедшей в воскресенье встречи поклонники красных также бросали монеты в главного тренера «Ман Сити» Хосепа Гвардиолу.



Напомним, «Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль» — на восьмой строчке.

Фото: www.manchestereveningnews.co.uk

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