Болельщики «Ливерпуля» напали на автобус с игроками «Сити» после матча АПЛ
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Автобус с игроками «Манчестер Сити» подвергся нападению после матча английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:1), сообщает Sky Sports.
Отмечается, что в автобус с игроками «горожан» были брошены различные предметы, один из которых разбил лобовое стекло. В «Сити» недовольны повторившейся ситуацией. В 2018 году их автобус также пострадал из-за нападения фанатов «Ливерпуля», это случилось перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.
Во время прошедшей в воскресенье встречи поклонники красных также бросали монеты в главного тренера «Ман Сити» Хосепа Гвардиолу.
Напомним, «Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль» — на восьмой строчке.
Фото: www.manchestereveningnews.co.uk
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