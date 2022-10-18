Садыгов выйдет в стартовом составе «Химок» на матч с «Локомотивом»
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Сегодня, 18 октября, состоится матч Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Химками». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Встреча начнётся в 18:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Локомотив»: Маринато Гильерме, Тин Едвай, Максим Ненахов, Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов, Даниил Куликов, Наир Тикнизян, Артём Карпукас, Франсуа Камано, Иван Игнатьев, Вильсон Изидор.
«Химки»: Виталий Гудиев, Алексей Никитин, Ираклий Чежия, Захар Волков, Аяз Гулиев, Неманья Главчич, Кирилл Боженов, Данил Казанцев, Дмитрий Малыхин, Илья Садыгов, Александр Руденко.
В прошлой очной встрече команд в Кубке полузащитник красно-зелёных Педро Габриэл оформил покер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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