Ришарлисон: мечтаю о дне, когда расизму придёт конец

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон, который в конце сентября во время матча с Тунисом (5:1) был оскорблён на расовой почве, объяснил, почему старается делать многое ради борьбы с расизмом. Неприятный инцидент произошёл во время товарищеского матча, проходившего в Париже. Болельщики бросили банан в форварда бразильцев и «Тоттенхэм Хотспур» после того, как он забил. Нападающий побежал к угловому флагу, куда и прилетел фрукт.



«Я знаю, через что мне пришлось пройти в детстве. Я не родился в золотой колыбели, но сейчас живу в лучших условиях, стараюсь помочь как можно больше, в основном людям в Бразилии. Я делаю это от всего сердца. Думаю, что мы живём в трудное время, но я всё ещё мечтаю о том дне, когда расизму придёт конец», — приводит слова Ришарлисона The Guardian.

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