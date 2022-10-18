«Неуважение к лучшему клубу мира». Шеф-редактор AS — о признании «Сити» командой года

Главный редактор AS Томас Ронсеро прокомментировал решение издания France Football признать «Манчестер Сити» лучшей командой прошедшего сезона.



«Это неуважение к лучшему клубу Европы и мира. Это атака на Флорентино Переса, на команду, которая стоит за созданием Суперлиги. Они раздают призы лузерам, а настоящие победители привозят трофеи на «Сантьяго Бернабеу», – заявил Ронсеро.



Отметим, что второе место в рейтинге занял «Ливерпуль», «Реал» расположился на третьей строчке. «Сити» и мадридцы встречались в полуфинале Лиги чемпионов-2022/2023, по итогам двух матчей сильнее оказался «Королевский клуб», выигравший в финальной встрече турнира у «Ливерпуля» (1:0).

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