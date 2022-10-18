«Неуважение к лучшему клубу мира». Шеф-редактор AS — о признании «Сити» командой года
Поделиться
Главный редактор AS Томас Ронсеро прокомментировал решение издания France Football признать «Манчестер Сити» лучшей командой прошедшего сезона.
«Это неуважение к лучшему клубу Европы и мира. Это атака на Флорентино Переса, на команду, которая стоит за созданием Суперлиги. Они раздают призы лузерам, а настоящие победители привозят трофеи на «Сантьяго Бернабеу», – заявил Ронсеро.
Отметим, что второе место в рейтинге занял «Ливерпуль», «Реал» расположился на третьей строчке. «Сити» и мадридцы встречались в полуфинале Лиги чемпионов-2022/2023, по итогам двух матчей сильнее оказался «Королевский клуб», выигравший в финальной встрече турнира у «Ливерпуля» (1:0).
Новость по теме«Манчестер Сити» признан лучшим клубом года
Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?
Комментарии
- 18 октября 2022
-
18:31
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:56
-
17:56
-
17:53
-
17:40
-
17:38
-
17:36
-
17:23
-
17:20
-
17:16
-
17:08
-
16:57
-
16:46
-
16:45
-
16:40
-
16:36
-
16:26
-
16:24
-
16:16
-
16:14
-
16:12
-
16:00
-
15:46
-
15:45
-
15:43
-
15:40
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
15:13
-
14:58
-
14:52
Партнерский контент