Адвокат Хохлова оценила решение суда обязать Meta* выплатить экс-футболисту 65 млн рублей

Адвокат Дмитрия Хохлова Анна Варганова оценила решение Солнцевского суда Москвы частично удовлетворить иск бывшего главного тренера московского «Динамо» Дмитрия Хохлова к социальной сети Facebook*. Экс-футболист получит 65 млн рублей за блокировку его фамилии.



«Решение удовлетворено в части обязать Meta* перестать полностью блокировать фамилию. В части вреда и морального вреда частично взыскали 65 миллионов и 571 тысячу рублей.



Довольны ли решением? Ранее подобных решений ещё не было. Не было взысканий именно по вреду имени. Как удалось выиграть дело? Они неправы, поэтому и удалось», – сказала Варганова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



* — признана экстремистской и запрещена в России