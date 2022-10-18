Адвокат Хохлова оценила решение суда обязать Meta* выплатить экс-футболисту 65 млн рублей
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Адвокат Дмитрия Хохлова Анна Варганова оценила решение Солнцевского суда Москвы частично удовлетворить иск бывшего главного тренера московского «Динамо» Дмитрия Хохлова к социальной сети Facebook*. Экс-футболист получит 65 млн рублей за блокировку его фамилии.
«Решение удовлетворено в части обязать Meta* перестать полностью блокировать фамилию. В части вреда и морального вреда частично взыскали 65 миллионов и 571 тысячу рублей.
Довольны ли решением? Ранее подобных решений ещё не было. Не было взысканий именно по вреду имени. Как удалось выиграть дело? Они неправы, поэтому и удалось», – сказала Варганова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
* — признана экстремистской и запрещена в России
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