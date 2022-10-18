Криштиану Роналду и Серена Уильямс — самые востребованные у спонсоров спортсмены

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался самым востребованным спортсменом в мире среди спонсоров по версии SportsPro. Второе место заняла Серена Уильямс, 24-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде; в парном разряде американка выигрывала подобные соревнования 15 раз. Пятое место занимает форвард «ПСЖ» Лионель Месси, также в десятку вошли футболистки Сэм Керр и Алекс Морган.



Десятка лучших выглядит следующим образом:



1. Криштиану Роналду, футбол, 37 лет.

2. Серена Уильямс, теннис, 41 год.

3. Льюис Хэмилтон, автоспорт, 37 лет.

4. Леброн Джеймс, баскетбол, 37 лет.

5. Лионель Месси, футбол, 35 лет.

6. Наоми Осака, теннис, 25 лет.

7. Вират Кохли, крикет, 33 года.

8. Алекс Морган, футбол, 33 года.

9. Сэм Керр, футбол, 29 лет.

10. Том Брэди, американский футбол, 45 лет.