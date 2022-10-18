Защитник «Сочи» Кравцов: если Нобоа будет забивать, он один из номинантов на «Золотой мяч»

Защитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался о победе нападающего «Реала» Карима Бензема в борьбе за «Золотой мяч». Также он предположил, что его одноклубник Кристиан Нобоа может получить престижную награду.

«Карим Бензема провёл очень сильный прошлый сезон. Но если Нобоа продолжит забивать так же, как в матче с «Локомотивом», то он один из номинантов на следующий «Золотой мяч». Со всеми ребятами в команде налажены взаимоотношения, есть взаимопонимание. Я думаю, что цельной командой мы очень сильны. Поэтому мне со всеми взаимодействовать легко.

С приходом Гончаренко «Урал» набирает хорошие обороты. У екатеринбуржцев есть достойные исполнители. Будем стараться противопоставить им свою манеру игры, свою тактику, своё видение. В Екатеринбурге была сложная игра, но надеюсь, что дома при своих болельщиках мы покажем хорошую игру и будем набирать очки в Кубке России», — цитирует игрока пресс-служба клуба.