Бывший футболист «Ливерпуля» приговорён к восьми годам тюрьмы

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Лейтон Максвелл, выступавший за мерсисайдцев с 1999 по 2001 год, приговорён к восьми годам тюрьмы. Об этом сообщает The Sun.
Полиции стало известно, что 43-летний мужчина предоставил банде свой дом в качестве склада для наркотиков на общую сумму £ 6 млн.
Правоохранительные органы нашли у Максвелла более 60 кг кокаина и героина, а также £ 2,5 млн наличными.
Прокуроры заявили, что Максвелл выполнял функцию курьера и получал £ 500 в месяц за эти услуги.
Арест экс-футболиста был проведён после того, как сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью взломали службу обмена зашифрованными сообщениями, которую использовали лидеры банд.
Максвелл был одним из восьми обвиняемых, приговорённых в общей сложности к 80 годам тюремного заключения в Королевском суде Кардиффа.
- 18 октября 2022
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