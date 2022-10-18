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Бывший футболист «Ливерпуля» приговорён к восьми годам тюрьмы

Бывший футболист «Ливерпуля» приговорён к восьми годам тюрьмы
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Лейтон Максвелл, выступавший за мерсисайдцев с 1999 по 2001 год, приговорён к восьми годам тюрьмы. Об этом сообщает The Sun.

Полиции стало известно, что 43-летний мужчина предоставил банде свой дом в качестве склада для наркотиков на общую сумму £ 6 млн.

Правоохранительные органы нашли у Максвелла более 60 кг кокаина и героина, а также £ 2,5 млн наличными.

Прокуроры заявили, что Максвелл выполнял функцию курьера и получал £ 500 в месяц за эти услуги.

Арест экс-футболиста был проведён после того, как сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью взломали службу обмена зашифрованными сообщениями, которую использовали лидеры банд.

Максвелл был одним из восьми обвиняемых, приговорённых в общей сложности к 80 годам тюремного заключения в Королевском суде Кардиффа.

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