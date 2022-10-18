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Сергей Юран: Салиховой нужно извиниться перед Федотовым за свои слова

Сергей Юран: Салиховой нужно извиниться перед Федотовым за свои слова
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Российский специалист Сергей Юран отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, об итогах дерби с ЦСКА.

«Не знаю, что сподвигло Зарему на такие выражения. Федотов всё-таки тренер, который чего-то добился в этой жизни. Салиховой нужно извиниться перед Федотовым за свои слова. Если у человека есть самоуважение — при этом человек интеллигентный — то он никогда не позволит себе высказывать такие вещи. Я уверен, что она даже не знакома с тренером ЦСКА. Очень печально слышать такие вещи», – сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Московское дерби завершилось со счётом 2:2. После игры главные тренеры команд Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов вступили в словесную перепалку.

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