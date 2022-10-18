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Клопп отверг обвинения в ксенофобии из-за слов о финансовых возможностях «Ман Сити»

Клопп отверг обвинения в ксенофобии из-за слов о финансовых возможностях «Ман Сити»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отверг обвинения в ксенофобии, которые ему приписываются из-за слов о финансовых возможностях «Манчестер Сити».

«Это жизнь публичных людей. Это не первый раз, когда меня неправильно понимают. Я знаю, что думал, когда говорил это. Когда кто-то неправильно понимает, я ничего не могу поделать.

Я знаю, что должен быть осторожен. Я буду стараться делать это и в будущем. Я говорю то, что знаю, или сужу об этом так, как я это вижу. Это началось с вопроса, я ответил на него, а всё остальное уже было додумано.

Я не уверен, что мы должны быть лучшими друзьями с другими клубами. Не думаю, что кто-то хочет быть с нами лучшими друзьями», — приводит слова Клоппа ESPN.

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