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«Локомотив» — «Химки»: Изидор укрепил преимущество хозяев, однако гол отменили

«Локомотив» — «Химки»: Изидор укрепил преимущество хозяев, однако гол отменили
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Сегодня, 18 октября, проходит матч группового этапа 4-го раунда Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Химками». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)».

Нападающий красно-зелёных Вильсон Изидор укрепил преимущество своей команды, но гол был отменён. Наир Тикнизян слева выполнил прострел к вратарской, Виталий Гудиев в попытке перехвата не прижал мяч, а Изидор воспользовался моментом, добив в цель, но после просмотра видеоповтора Алексей Амелин отменил гол. Отмена произошла из-за того, что Гудиев ненадолго всё же оставил на руке мяч, после чего Изидор уже нанёс удар. В прошлой очной встрече команд в Кубке полузащитник красно-зелёных Педро Габриэл оформил покер.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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