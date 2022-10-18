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Найнгголан, отстранённый от тренировок за курение, отреагировал на решение клуба

Найнгголан, отстранённый от тренировок за курение, отреагировал на решение клуба
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Полузащитник «Антверпена» Раджа Найнгголан отреагировал на отстранение от тренировок с основой бельгийской команды. Хавбек закурил на скамейке запасных перед матчем чемпионата со «Стандардом» (0:3) и попал в объективы камер. Фото бельгийского футболиста с сигаретой вызвало немалый резонанс в социальных сетях.

«Я очень сожалею о своём поступке. Это было неправильно. Я не думал в тот момент. Клуб принял решение, которое я принимаю, несмотря на то что мне тяжело», — заявил Найнгголан в одной из своих соцсетей.

Напомним, в начале октября в бельгийских СМИ появилась информация, что Найнгголан был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде с просроченными правами. Футболист был освобождён под залог.

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