«Динамо» — «Ростов»: составы команд на матч группового этапа Кубка России
Поделиться
Московское «Динамо» и «Ростов» опубликовали стартовые составы команд на матч группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало — в 20:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Захарян, Лесовой, Макаров, Тюкавин.
«Ростов»: Песьяков, Лангович, Мелёхин, Сильянов, Поярков, Глебов, Миронов, Уткин, Мельников, Полоз, Голенков.
Напомним, после трёх сыгранных матчей «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. «Динамо» — на третьей строчке с четырьмя баллами. Лидирует «Ахмат» (6), на четвёртом месте — «Оренбург» (2).
Комментарии
- 18 октября 2022
-
21:22
-
21:21
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
21:03
-
20:54
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:42
-
20:41
-
20:35
-
20:28
-
20:28
-
20:03
-
19:57
-
19:57
-
19:57
-
19:44
-
19:26
-
19:19
-
19:14
-
19:05
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:49
-
18:31
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:56
-
17:56
-
17:53
Партнерский контент