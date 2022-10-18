«Динамо» — «Ростов»: составы команд на матч группового этапа Кубка России

Московское «Динамо» и «Ростов» опубликовали стартовые составы команд на матч группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало — в 20:30 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Захарян, Лесовой, Макаров, Тюкавин.



«Ростов»: Песьяков, Лангович, Мелёхин, Сильянов, Поярков, Глебов, Миронов, Уткин, Мельников, Полоз, Голенков.



Напомним, после трёх сыгранных матчей «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. «Динамо» — на третьей строчке с четырьмя баллами. Лидирует «Ахмат» (6), на четвёртом месте — «Оренбург» (2).