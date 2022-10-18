Булыкин — о победе «Локо» над «Химками»: надо побыстрее забыть и готовиться к «Динамо»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги матча красно-зелёных с «Химками» (1:0) в рамках группового этапа Кубка России.



«В Кубке – это здорово, но нужно в чемпионате побеждать. Однако самое главное – что победили. Это приносит положительные эмоции, даёт уверенность, которую сейчас нужно перенести на чемпионат, потому что там важнее.



Следующая игра – с «Динамо». Эта игра будет очень важной для «Локомотива» в психологическом плане и с точки зрения турнирной таблицы. Игру на Кубок надо побыстрее забыть и готовиться уже к «Динамо», которое намного важнее», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



«Локомотив» занимает первое место в таблице группы А Кубка России, набрав восемь очков после четырёх встреч. «Химки» — на четвёртой строчке с одним баллом.