Булыкин — о победе «Локо» над «Химками»: надо побыстрее забыть и готовиться к «Динамо»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги матча красно-зелёных с «Химками» (1:0) в рамках группового этапа Кубка России.
«В Кубке – это здорово, но нужно в чемпионате побеждать. Однако самое главное – что победили. Это приносит положительные эмоции, даёт уверенность, которую сейчас нужно перенести на чемпионат, потому что там важнее.
Следующая игра – с «Динамо». Эта игра будет очень важной для «Локомотива» в психологическом плане и с точки зрения турнирной таблицы. Игру на Кубок надо побыстрее забыть и готовиться уже к «Динамо», которое намного важнее», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Локомотив» занимает первое место в таблице группы А Кубка России, набрав восемь очков после четырёх встреч. «Химки» — на четвёртой строчке с одним баллом.
- 18 октября 2022
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