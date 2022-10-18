Мирзов — о судье матча «Локо» — «Химки»: у Главчича дырка в ноге, а он не удаляет Ненахова

Футболист «Химок» Резиуан Мирзов после поражения в матче с «Локомотивом» в Кубке России (0:1) отреагировал на работу судейской бригады. Главным арбитром матча был Алексей Амелин из Тулы.
«Претензии к судье? Дырка в ноге у Главчича, а он Ненахова не удаляет», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Полузащитник красно-зелёных Антон Миранчук открыл счёт с пенальти на 55-й минуте. Игрок через небольшую паузу пробил с точки, направив мяч в угол ворот. Виталий Гудиев не угадал направление удара. В эпизоде с назначением одиннадцатиметрового хозяева вышли в атаку правым флангом, Гирано Керк сделал пас в штрафную «Химок», где Вильсон Изидор подставился под толчок в спину от Алексея Никитина.
Нападающий железнодорожников Вильсон Изидор укрепил преимущество своей команды за девять минут до конца основного времени, но гол был отменён. Наир Тикнизян слева выполнил прострел к вратарской, Виталий Гудиев в попытке перехвата не прижал мяч, а Изидор воспользовался моментом, добив в цель, но после просмотра видеоповтора Алексей Амелин отменил гол. Отмена произошла из-за того, что Гудиев ненадолго всё же оставил на руке мяч, после чего Изидор уже нанёс удар.
- 18 октября 2022
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