Спартак Гогниев прокомментировал поражение «Химок» в матче Кубка России с «Локомотивом»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение своей команды в матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (0:1).



«Считаю, игра закономерная. Ненахова надо было удалять, пенальти был. Результатом недовольны, но он придёт. У всех есть проблемы. Никитин был готов на 60 минут. Ребятам я сказал большое спасибо. У нас впереди две игры. Думаю, мы их выиграем.



Мы дали проявить себя молодым игрокам. Кто-то сегодня вышел впервые в стартовом составе. Мы довольны отношением ребят к игре, тем, как они играли. На 90-й минуте забей мы гол, и результат был бы логичным. Мы всё пережуём и будем двигаться наверх. Да, мы проиграли. Но мы переиграли сегодня «Локомотив», но результат не наш, но будет нашим», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.