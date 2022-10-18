Спартак Гогниев: судье матча «Локомотив» — «Химки» поставят двойку

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после поражения своей команды в матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (0:1) прокомментировал работу судейской бригады во главе с Алексеем Амелиным из Тулы.
«У нас были моменты — могли дожать «Локомотив». Судья добавил всего четыре минуты, хотя были произведены все замены… Четыре минуты смотрел эпизод с возможной красной карточкой — в итоге даёт жёлтую. Все видели, что это красная карточка. Завтра поставят двойку и скажут — это была красная», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Единственный мяч в игре забил игрок железнодорожников Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 54-й минуте. Гол нападающего красно-зелёных Вильсона Изидора был отменён после просмотра видеоповтора.
- 18 октября 2022
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