«Динамо» — «Ростов»: Полоз сравнял счёт, реализовав пенальти
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» проходит матч группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Динамо» принимает «Ростов». На 60-й минуте счёт во встрече равный — 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 55-й минуте гол за «Ростов» забил нападающий Дмитрий Полоз, реализовавший 11-метровый удар, назначенный после просмотра VAR. Напомним, на 44-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Динамо» Денис Макаров.
После трёх сыгранных матчей в Кубке «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. «Динамо» — на третьей строчке с четырьмя баллами. Лидирует «Ахмат» (6), на четвёртом месте — «Оренбург» (2).
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