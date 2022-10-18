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«Динамо» — «Ростов»: Полоз сравнял счёт, реализовав пенальти

«Динамо» — «Ростов»: Полоз сравнял счёт, реализовав пенальти
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» проходит матч группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Динамо» принимает «Ростов». На 60-й минуте счёт во встрече равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 55-й минуте гол за «Ростов» забил нападающий Дмитрий Полоз, реализовавший 11-метровый удар, назначенный после просмотра VAR. Напомним, на 44-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Динамо» Денис Макаров.

После трёх сыгранных матчей в Кубке «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. «Динамо» — на третьей строчке с четырьмя баллами. Лидирует «Ахмат» (6), на четвёртом месте — «Оренбург» (2).

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