«Милан» в ближайшее время встретится с отцом Рафаэла Леау

«Милан» постарается в ближайшее время продлить соглашение с португальским форвардом Рафаэлом Леау. Для обсуждения деталей контракта руководство миланцев встретится с отцом футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Текущее соглашение нападающего рассчитано до 2024 года, отступные за игрока составляют € 150 млн. Ранее сообщалось об интересе к Леау со стороны ряда команд, в числе которых назывались «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».



Рафаэл Леау выступает за «Милан» с сезона-2019/2020, в итальянский клуб он перешёл из «Лилля». В текущем сезоне Серии А на счету португальца четыре гола и столько же голевых передач в девяти играх, в Лиге чемпионов за четыре матча португалец сделал две голевые передачи.

Отменённый гол «Милана» в кубковом матче с «Интером»

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.