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Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Клоппу из-за поведения в игре с «Сити»

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Клоппу из-за поведения в игре с «Сити»
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Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу за поведение по отношению к судье в матче с «Манчестер Сити» (1:0), сообщает Sky Sports.

Во встрече, прошедшей на «Энфилде» в воскресенье, немец был удалён в конце встречи за поведение в адрес арбитра Энтони Тейлора, который не зафиксировал нарушение на форварде «красных» Мохамеде Салахе.

«Поведение Клоппа на 86‑й минуте игры было неподобающим. У него есть время до пятницы, чтобы предоставить ответ», — говорится в заявлении FA.

Напомним, «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 13 очков после девяти встреч. В следующей встрече мерсисайдцы сыграют дома с «Вест Хэмом» (19 октября, 21:30 мск).

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