«Динамо» одержало вторую победу в групповом этапе Кубка России, обыграв дома «Ростов»

Московское «Динамо» обыграло «Ростов» в матче группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 3:1. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».
На 44-й минуте счёт открыл полузащитник бело-голубых Денис Макаров. Ответный гол на 54-й минуте с пенальти забил форвард «Ростова» Дмитрий Полоз. Во второй раз вперёд «Динамо» вышло на 79-й минуте, отличился нападающий Вячеслав Грулёв. Преимущество подопечных Славиши Йокановича на 87-й минуте увеличил Фёдор Смолов.
«Динамо» вышло на первое место в турнирной таблице группы С, набрав семь очков после четырёх встреч. «Ростов» — на третьей строчке, в их активе шесть баллов. На втором месте в группе «Ахмат» (шесть очков, три матча), четвёртый — «Оренбург» (два балла, три игры).
- 18 октября 2022
-
23:04
-
22:57
-
22:55
-
22:47
-
22:43
-
22:30
-
22:25
-
22:17
-
22:13
-
21:55
-
21:50
-
21:50
-
21:40
-
21:22
-
21:21
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
21:03
-
20:54
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:42
-
20:41
-
20:35
-
20:28
-
20:28
-
20:03
-
19:57
-
19:57
-
19:57
-
19:44
-
19:26
-
19:19