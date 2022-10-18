Каманцев отреагировал на 10 претензий «Ростова» к судейству по итогам матча с «Уралом»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о претензиях «Ростова» к работе бригады арбитров после матча с «Уралом», завершившегося победой екатеринбуржцев со счётом 2:1.

«10 претензий «Ростова» — это рекорд? Нет. Если не ошибаюсь, рекорд был у «Рубина». Но для нас ситуация не совсем смешная. По решению департамента качество судейства было не самым лучшим. Но в ключевых моментах есть определённые оценки — всё увидите. Мы дадим развёрнутые объяснения по большинству моментов, но часть просто не относится к ЭСК — мы их никак не трактуем», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что ЭСК рассмотрит следующие эпизоды: неназначенные пенальти в ворота «Урала» на 10-й и 57-й минутах, засчитанный гол «Урала» на 17-й минуте, неудаление игрока екатеринбургской команды Ибраимы Сиссе на 45-й минуте, а также невынесенная вторая жёлтая карточка Мингияну Бевееву на 63-й минуте.