Валерий Карпин высказался о поражении «Ростова» от «Динамо» в Кубке

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче группового этапа Кубка России с московским «Динамо» (1:3).



«Это не «Ростов» отошёл от своей игры, а нас отодвинули после того, как мы сравняли счёт. В первом тайме две из трёх замен были запланированы. Мы тренировали выход из обороны, а дальше — дело индивидуального мастерства», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице группы С, набрав семь очков после четырёх встреч. «Ростов» — на третьей строчке, в их активе шесть баллов. На втором месте в группе «Ахмат», четвёртый — «Оренбург».



В следующем матче «Ростов» сыграет в РПЛ в гостях с «Факелом» (22 октября, 16:30 мск).