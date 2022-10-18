Карпин: после матча спросил у судьи: «Вы продолжаете не ставить пенальти на Комличенко?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, о чём пообщался с главным арбитром матча четвёртого раунда Фонбет Кубка России с «Динамо» после игры.

«О чём я говорил с судьями после матча? Да о том же, спросил: «Вы продолжаете не ставить пенальти на Комличенко?» Судья сказал, что не увидел пенальти. Зато VAR пенальти увидел. Что сказал судья? Что не увидел пенальти», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

На 44-й минуте счёт открыл полузащитник бело-голубых Денис Макаров. Ответный гол на 54-й минуте с пенальти забил форвард «Ростова» Дмитрий Полоз. Во второй раз вперёд «Динамо» вышло на 79-й минуте, отличился нападающий Вячеслав Грулёв. Преимущество подопечных Славиши Йокановича на 87-й минуте увеличил Фёдор Смолов.