Валерий Карпин ответил на вопрос, нравится ли ему новый формат Кубка России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как относится к нынешнему формату Фонбет Кубка России.
«Лично мне нравится формат Кубка России. В боевых условиях можно попробовать ребят, которые не получают игровую практику в чемпионате. Сегодняшним результатом не удовлетворён, но в целом доволен. Посмотрели 18–19-летних ребят в деле», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, в новом розыгрыше турнира команды Российской Премьер-Лиги играют в Пути РПЛ. Путь РПЛ состоит из четырёх групп, в каждой из которых по четыре команды. Занявшие первые два места клубы выходят в плей-офф, аутсайдер выбывает из турнира, а коллектив, расположившийся по итогам шести матчей на третьей позиции, продолжает участие в турнире по сетке Пути регионов.
- 19 октября 2022
-
00:23
-
00:21
-
00:01
-
00:00
- 18 октября 2022
-
23:43
-
23:39
-
23:35
-
23:35
-
23:31
-
23:18
-
23:11
-
23:10
-
23:08
-
23:04
-
22:57
-
22:55
-
22:47
-
22:43
-
22:30
-
22:25
-
22:17
-
22:13
-
21:55
-
21:50
-
21:50
-
21:40
-
21:22
-
21:21
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
21:03
-
20:54
-
20:48
-
20:47