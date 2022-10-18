Валерий Карпин ответил на вопрос, нравится ли ему новый формат Кубка России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как относится к нынешнему формату Фонбет Кубка России.

«Лично мне нравится формат Кубка России. В боевых условиях можно попробовать ребят, которые не получают игровую практику в чемпионате. Сегодняшним результатом не удовлетворён, но в целом доволен. Посмотрели 18–19-летних ребят в деле», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, в новом розыгрыше турнира команды Российской Премьер-Лиги играют в Пути РПЛ. Путь РПЛ состоит из четырёх групп, в каждой из которых по четыре команды. Занявшие первые два места клубы выходят в плей-офф, аутсайдер выбывает из турнира, а коллектив, расположившийся по итогам шести матчей на третьей позиции, продолжает участие в турнире по сетке Пути регионов.