Смолов боролся с Мелёхиным и праздновал с Грулёвым. Фото победы «Динамо» над «Ростовом»
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18 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче Кубка России в группе C «Динамо» одержало победу над «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу москвичей. Форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв стал автором победного гола, отличившись на 79-й минуте при счёте 1:1.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице группы С, набрав семь очков после четырёх встреч. «Ростов» — на третьей строчке, в их активе шесть баллов. На втором месте в группе «Ахмат», четвёртый — «Оренбург».
В следующем матче «Ростов» сыграет в РПЛ в гостях с «Факелом» (22 октября, 16:30 мск).
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