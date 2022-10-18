Перес: ничего не знаю про отступные Холанда. В нашей команде собраны лучшие игроки мира
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Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на слухи о том, что руководство «Манчестер Сити» установило специальную сумму выплат в случае перехода нападающего «горожан» Эрлинга Холанда в «Королевский клуб».
«Я ничего не знаю про отступные Эрлинга Холанда. В нашей команде уже собраны лучшие игроки», — цитирует Переса Cadena Ser.
В прошлом месяце норвежец принял участие в двух матчах английской Премьер-лиги. В каждом из них он забил по голу. «Горожане» благодаря его забитому мячу сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1), а также разгромили «Вулверхэмптон». Всего в девяти играх в английском национальном первенстве он забил 15 голов и отдал три результативные передачи.
У кого в английской Премьер-лиге самый крупный контракт?
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