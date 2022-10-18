Федотов: мы с Абаскалем пожали друг другу руки и пожелали удачи

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал конфликт с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, возникший после окончания московского дерби (2:2).



«Мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи. Об этом благополучно забыли, потому что подобный факт — не то горяченькое, что многим нужно. Прекрасно осознаю степень сложности нашего труда и с огромным уважением отношусь к коллегам. Все меня знают и могут спокойно это подтвердить.



Да, некоторые тренеры хотят воздействовать на кого-то своим поведением, мы с этим уже сталкивались, например, на «Фиште». Наверное, все это помнят. Теперь тоже имели место какие-то провокационные моменты. Если кто-то хочет таким образом подстегнуть свою команду, то никаких проблем. Но при чём здесь мы? А тут определённые действия со спартаковской скамейки были направлены на нас», — приводит слова Федотова «Спорт-экспресс».

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