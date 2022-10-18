Грулёв: Захарян работает над собой — трудится и старается. Он молодец!

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв после победы над «Ростовом» (3:1) в Фонбет Кубке России оценил игру своего одноклубника Арсена Захаряна.



«Арсен работает как обычно. Не могу сказать, что что-то изменилось. Работает над собой — трудится и старается. Он — молодец», — передаёт слова Грулёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Динамовцы добыли победу в концовке матча. Вячеслав Грулёв стал автором победного гола, отличившись на 79-й минуте при счёте 1:1. Захарян на 87-й минуте отдал результативную передачу на Фёдора Смолова, который установил окончательный счёт.

В минувшее трансферное окно слухи связывали Захаряна с переходом в лондонский «Челси», однако трансфер российского игрока не состоялся.