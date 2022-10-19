«Торино» разгромил «Читтаделлу», Миранчук весь матч провёл на скамье запасных

Завершился матч второго раунда Кубка Италии, в котором «Торино» на стадионе «Олимпико ди Торино» принимал «Читтаделлу». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.



В первой половине игры туринцы отличились лишь раз: точный удар на счету Неманьи Радоньича, ему ассистировал бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Во втором тайме забивали Пьетро Пеллегри, Перр Схюрс и Давид Зима.



Российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук весь матч провёл на скамейке запасных.



Таким образом, «Торино» прошёл в третий раунд Кубка Италии, «Читтаделла» завершила выступление в текущем розыгрыше турнира.



Действующим победителем Кубка Италии является «Интер», который в финальном матче одержал победу над «Ювентусом».

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