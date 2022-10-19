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«Торино» разгромил «Читтаделлу», Миранчук весь матч провёл на скамье запасных

«Торино» разгромил «Читтаделлу», Миранчук весь матч провёл на скамье запасных
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Завершился матч второго раунда Кубка Италии, в котором «Торино» на стадионе «Олимпико ди Торино» принимал «Читтаделлу». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

В первой половине игры туринцы отличились лишь раз: точный удар на счету Неманьи Радоньича, ему ассистировал бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Во втором тайме забивали Пьетро Пеллегри, Перр Схюрс и Давид Зима.

Российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук весь матч провёл на скамейке запасных.

Таким образом, «Торино» прошёл в третий раунд Кубка Италии, «Читтаделла» завершила выступление в текущем розыгрыше турнира.

Действующим победителем Кубка Италии является «Интер», который в финальном матче одержал победу над «Ювентусом».

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Кубок Италии. 2-й раунд
18 октября 2022, вторник. 22:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
4 : 0
Читтаделла
Читтаделла
1:0 Радоньич – 21'   2:0 Пеллегри – 55'   3:0 Схюрс – 76'   4:0 Зима – 80'
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