«Торино» разгромил «Читтаделлу», Миранчук весь матч провёл на скамье запасных

Завершился матч второго раунда Кубка Италии, в котором «Торино» на стадионе «Олимпико ди Торино» принимал «Читтаделлу». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
В первой половине игры туринцы отличились лишь раз: точный удар на счету Неманьи Радоньича, ему ассистировал бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Во втором тайме забивали Пьетро Пеллегри, Перр Схюрс и Давид Зима.
Российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук весь матч провёл на скамейке запасных.
Таким образом, «Торино» прошёл в третий раунд Кубка Италии, «Читтаделла» завершила выступление в текущем розыгрыше турнира.
Действующим победителем Кубка Италии является «Интер», который в финальном матче одержал победу над «Ювентусом».
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