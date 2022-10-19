Зидан считает Бензема лучшим французским футболистом

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, кого считает лучшим французским футболистом за всю историю спорта. Специалист выбирал между Жан-Пьером Папеном, Каримом Бензема и Мишелем Платини.

«Некоторые люди скажут вам, что лучший французский футболист — это Жан-Пьер Папен, другие будут говорить о Мишеле Платини. Для меня это Карим Бензема, потому что я был рядом с ним и знаю, чего он стоит. В любом случае он заслуживает того, чтобы быть очень высоко оценённым», — цитирует Зидана L'Equipe.

Напомним, Куртуа выиграл трофей Льва Яшина как лучший вратарь года. «Золотой мяч» по итогам 2022 года получил французский нападающий «Реала» Карим Бензема.

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