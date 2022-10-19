Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарет Бэйл поздравил Бензема с получением «Золотого мяча»

Гарет Бэйл поздравил Бензема с получением «Золотого мяча»
Карим Бензема
Комментарии

Вингер американского клуба «Лос-Анджелес» Гарет Бэйл поздравил бывшего одноклубника Карима Бензема с получением «Золотого мяча». Игроки вместе защищали цвета мадридского «Реала».

«Поздравляю, мой друг», — написал валлиец в одной из своих соцсетей.

В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. Многие из его забитых мячей по ходу стадии плей-офф имели ключевое значение и помогли команде выйти в финал турнира.

В составе мадридского «Реала» Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль». В начале текущего сезона Бензема стал обладателем Суперкубка Европы, когда в матче за этот трофей «Реал» оказался сильнее немецкого «Айнтрахта».

10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий

Новость по теме
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Карима Бензема с получением «Золотого мяча»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022