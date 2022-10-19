Гарет Бэйл поздравил Бензема с получением «Золотого мяча»

Вингер американского клуба «Лос-Анджелес» Гарет Бэйл поздравил бывшего одноклубника Карима Бензема с получением «Золотого мяча». Игроки вместе защищали цвета мадридского «Реала».
«Поздравляю, мой друг», — написал валлиец в одной из своих соцсетей.
В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. Многие из его забитых мячей по ходу стадии плей-офф имели ключевое значение и помогли команде выйти в финал турнира.
В составе мадридского «Реала» Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль». В начале текущего сезона Бензема стал обладателем Суперкубка Европы, когда в матче за этот трофей «Реал» оказался сильнее немецкого «Айнтрахта».
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