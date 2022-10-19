Руководство «ПСЖ» не устраивает, что Мбаппе диктует свои условия клубу

Руководство «Пари Сен-Жермен» недовольно поведением нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L’Equipe. Взаимоотношения форварда с боссами команды стремительно ухудшаются.

По информации источника, катарские инвесторы команды уверены, что Мбаппе предал коллектив, решив уйти после продления контракта. Также в верхах клуба считают, что Килиан ведёт себя некорректно, диктуя свои условия.

Ранее сообщалось, что француз хотел, чтобы к нему присоединился нападающий Роберт Левандовски, тогда выступавший за «Баварию», а его одноклубник Неймар покинул команду. В итоге ни того, ни другого не произошло. Бразилец остался в «ПСЖ», а поляк перешёл в «Барселону».

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