Руководство «ПСЖ» не устраивает, что Мбаппе диктует свои условия клубу
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Руководство «Пари Сен-Жермен» недовольно поведением нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L’Equipe. Взаимоотношения форварда с боссами команды стремительно ухудшаются.
По информации источника, катарские инвесторы команды уверены, что Мбаппе предал коллектив, решив уйти после продления контракта. Также в верхах клуба считают, что Килиан ведёт себя некорректно, диктуя свои условия.
Ранее сообщалось, что француз хотел, чтобы к нему присоединился нападающий Роберт Левандовски, тогда выступавший за «Баварию», а его одноклубник Неймар покинул команду. В итоге ни того, ни другого не произошло. Бразилец остался в «ПСЖ», а поляк перешёл в «Барселону».
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