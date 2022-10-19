Поттер высказался о будущем Закарии. Он до сих пор не дебютировал в «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на вопрос о будущем в команде полузащитника Дениса Закарии, который был арендован у «Ювентуса» в последние часы перед закрытием трансферного окна, но до сих пор не дебютировал за лондонцев.



«Может ли он покинуть «Челси» уже в январе? Такого решения не принято. Денис работает в общей группе. Он хорошо тренируется и готов помогать нашей команде. Очевидно, что в «Челси» существует конкуренция на его позиции. Тем не менее Закария – важная часть коллектива. И он терпелив. Сейчас Денис помогает команде со стороны и ждёт своего шанса», – приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».



Закария является футболистом сборной Швейцарии. В «Ювентус» он перешёл в январе 2022 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Всего за туринцев Денис успел провести 15 матчей и отметился одним голом. Арендное соглашение с «Челси» было оформлено 1 сентября и рассчитано до 30 июня 2023 года.

Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»