Конте высказался о тактике «Тоттенхэма» перед матчем с «МЮ» на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о важности предстоящего выездного матча с «Манчестер Юнайтед» и ответил на вопрос о тактике.
«Хорошая игра на «Олд Траффорд» важна для уверенности. Мы выступили там хорошо в прошлом сезоне, но потерпели поражение. В среду нам снова необходима качественная игра против сильной команды, и в атмосфере, которая на таком стадионе очень сложна для гостей. Мы хотим доказать в первую очередь себе, что совершенствуемся, что наш уровень растёт. У нас большое желание демонстрировать хороший футбол и доставить удовольствие своим болельщикам.
Стану ли использовать расстановку 3-5-2, как было в матче с «Эвертоном»? Вы прекрасно знаете, что и в прошлом сезоне мы несколько игр провели при такой схеме. У меня есть два варианта. Учитывая характеристики моих футболистов, считаю, что три защитника – комфортная модель для команды. Играя с двумя или тремя полузащитниками, можно что-то менять по ходу матча. Также я могу отвести Перишичу роль нападающего с Соном и Кейном. Посмотрим. Мы готовы к разным ситуациям», – приводит слова Конте официальный сайт клуба.
Матч 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм Хотспур» состоится 19 октября. Начало – в 22:15 мск.
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